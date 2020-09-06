6日15時現在、大型で非常に強い台風10号は、屋久島の南南西約110kmを北に進んでいます。

このため、台風の進路にあたる鉄道各社では、本日6日から順次運転を終了しており、特に九州では、明日7日の始発時点で福岡市営地下鉄以外の全路線で運転を見合わせます。また、山陽新幹線も広島～博多駅間で終日運転を見合わせるなど、中国・四国地方でも影響が見込まれます。

なお、現時点で計画が発表されていない線区でも、風雨が強まると運転の見合わせやダイヤ乱れが発生します。外出は控え、最新の気象情報にご注意ください。

■7日(月)の運転計画

・終日運転見合わせ

JR西日本：山陽新幹線(広島～博多)、博多南線、山陽本線(三原～下関)、呉線、福塩線(府中～三次)、芸備線(備後落合～広島)、可部線、岩徳線、山陰本線(浜坂～下関)、宇部線、美祢線、山口線、小野田線

JR九州

錦川鉄道

平成筑豊鉄道

甘木鉄道

松浦鉄道

島原鉄道

熊本電鉄

南阿蘇鉄道

肥薩おれんじ鉄道

・始発時点で運転見合わせ

JR四国：予讃線(伊予三島～新居浜、伊予市～宇和島)、土讃線(大歩危～土佐山田、伊野～窪川)、牟岐線(阿南～牟岐)、予土線

福岡市営：空港線(姪浜～西新)、箱崎線(馬出九大病院前～貝塚)

西日本鉄道

一畑電車

土佐くろしお鉄道中村・宿毛線

筑豊電鉄

北九州モノレール

長崎電気軌道

熊本市電

鹿児島市電