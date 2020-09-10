中国電力によると、11日01:00現在、防府市の約32290軒で停電が発生しています。現在、復旧作業が行われています。

■影響地域

防府市：約32290軒(中泉町、中西、仁井令町、今市町、伊佐江町、八王子1丁目、八王子2丁目、勝間1丁目、勝間2丁目、勝間3丁目、千日1丁目、千日2丁目、南松崎町、古祖原、国衙1丁目、国衙2丁目、国衙3丁目、国衙5丁目、大字上右田、大字下右田、大字下右田勝坂、大字下右田右田市上、大字下右田右田市下、大字下右田吉敷、大字下右田片山、大字下右田芝生、大字仁井令、大字仁井令下新田、大字仁井令古谷河内、大字仁井令四辻、大字仁井令地神堂、大字仁井令寺開作、大字仁井令小徳田、大字仁井令晒石、大字仁井令柳原、大字仁井令華城石原、大字仁井令開出西、大字伊佐江、大字伊佐江伊佐江、大字伊佐江地神堂、大字伊佐江大塚、大字伊佐江寺開作、大字佐野、大字佐野七尾、大字佐野台ケ原、大字佐野右田遠ケ崎、大字佐野小島、大字佐野小森、大字佐野川開作、大字佐野放光、大字佐野若宮、大字切畑、大字切畑上ノ庄、大字切畑東畑、大字切畑林、大字切畑西山、大字切畑西畑、大字台道、大字台道上り熊、大字台道下津令北、大字台道下津令南、大字台道大原、大字台道大繁枝、大字台道小俣北、大字台道小俣南、大字台道岡条、大字台道岩淵、大字台道市東、大字台道市西、大字台道新館、大字台道旦東、大字台道浜条、大字台道遠ケ崎、大字台道長沢、大字台道開作、大字台道開拓、大字台道駅北、大字台道駅南、大字大崎、大字大崎居合、大字大崎日の本、大字大崎江良、大字大崎漆、大字富海、大字新田、大字新田上新田、大字新田下新田、大字新田中新田、大字新田古前町、大字新田東須賀、大字新田松原、大字新田横入川、大字新田石ケ口、大字新田西田中、大字新田西須賀、大字植松、大字植松下河内、大字植松中河内、大字植松八河内、大字植松前開作、大字植松塩屋原、大字植松山県、大字植松泥江、大字植松西開作、大字植松野地、大字植松黄金通、大字江泊、大字江泊前町、大字江泊堀越、大字江泊大内、大字江泊末田、大字江泊江泊、大字江泊沖の原、大字江泊沖田、大字江泊浮野、大字江泊築留、大字浜方、大字浜方古前町、大字浜方古浜、大字浜方東須賀、大字浜方横入川、大字牟礼、大字牟礼上敷山、大字牟礼上木部、大字牟礼下坂本、大字牟礼下敷山、大字牟礼下木部、大字牟礼中西、大字牟礼岩畠、大字牟礼岸津、大字牟礼沖今宿、大字牟礼浮野、大字牟礼酢貝、大字田島、大字田島上地、大字田島北側、大字田島北山手、大字田島浜内、大字田島西須賀、大字西浦、大字西浦丸山、大字西浦女山、大字西浦小茅、大字西浦新地東、大字西浦新地西、大字西浦里木舟、大字西浦開作東、大字西浦開作西、大字西浦黄金通、大字高井、大字高井中塚、大字高井勝坂、大字高井吉敷、大字高井大日、大字高井大日団地、大字高井沖高井、大字高井神里、大字高井鮒田、寿町、岩畠1丁目、岩畠3丁目、岸津1丁目、岸津2丁目、戎町1丁目、敷山町、新橋町、新田1丁目、新築地町、本橋町、東仁井令町、松原町、桑南1丁目、桑南2丁目、桑山1丁目、桑山2丁目、沖今宿1丁目、沖今宿2丁目、泉町、清水町、牟礼今宿1丁目、牟礼今宿2丁目、牟礼柳、石が口1丁目、石が口2丁目、石が口3丁目、緑町1丁目、緑町2丁目、自由ケ丘1丁目、自由ケ丘2丁目、自由ケ丘3丁目、自由ケ丘4丁目、華園町、華城中央1丁目、華城中央2丁目、華浦1丁目、西仁井令1丁目、西仁井令2丁目、警固町2丁目、迫戸町、酢貝、開出、開出本町、開出西町、鞠生町、駅南町、高倉1丁目、高倉2丁目)