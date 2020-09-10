9月11日、東日本大震災が発生してから9年6か月

◆人的被害・避難者数

・2011年3月11日、国内最大規模となるM9.0の地震が発生し、大津波により東北地方の太平洋沿岸に大きな被害をもたらした。警察庁によると、2020年9月10日現在、死者1万5899人、行方不明者2528人、死者不明を合わせて1万8427人（前回2020年6月10日現在、死者1万5899人、行方不明者2529人）。

・復興庁によると、2019年9月30日現在、震災関連死は1都9県で3739人（前回2019年3月31日3723人）。震災関連死・直接死・行方不明者と合わせると合計2万2166人。都道府県別では、岩手県469人、宮城県928人、山形県2人、福島県2286人、茨城県42人、埼玉県1人、千葉県4人、東京都1人、神奈川県3人、長野県3人。年代別では、20歳以下8人、21歳以上65歳以下418人、66歳以上3313人だった。

・復興庁によると、2020年8月11日現在、避難者数は4万3022人。県外避難は3万4373人（福島県2万9595人、宮城県3835人、岩手県943人）。

・8月29日、南相馬市小高区の災害公営住宅で60代の男性が孤独死しているのが見つかった。入居時には同居家族がいて見守り活動などの対象外だった。

◆事件・事故・不祥事

・9月2日、環境省は、震災の復興事業でゼネコン「安藤ハザマ」の社員が下請け企業に水増し発注し、過剰な接待を受けたなどとして、同社に文書で注意したと発表した。

◆裁判・訴訟

・8月11日、原発事故で宮城県などに避難した83人が国と東京電力に損害賠償を求めた裁判で、仙台地裁は東京電力に1億4400万円余りの賠償を命じた。国の責任は認めなかった。

◆復興

・8月26日、原子力規制委員会は、原発事故の避難指示区域を除染なしに避難解除する政府の案について了承した。解除の要件を年間の被ばく放射線量が20ミリシーベルト以下とするなどとしている。

◆廃炉

・8月8日、東京電力は、福島第一原発の廃炉作業に関わる作業員に対し、新型コロナウイルスのPCR検査を実施することを決めた。県外からの協力企業の作業員が対象で、これまでは2週間の自宅待機などを求めていた。

◆その他

・8月28日、安倍首相が体調悪化を理由に辞意を表明した。震災の翌年12月から政権を担った。

◆東日本大震災から9年5か月

https://this.kiji.is/665578189419299937

◆警察庁｜警察措置と被害状況［2020年9月10日］

http://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/index.html

◆復興庁｜震災関連死の死者数等について（令和元年9月30日現在）［令和元年12月27日公表］

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-6/20140526131634.html

◆復興庁｜全国の避難者等の数（所在都道府県別・所在施設別の数）［令和2年8月28日］

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-1/hinanshasuu.html

◆広島大学｜地球資源論研究室｜東日本大震災－被災地－

http://earthresources.sakura.ne.jp/er/EV_TKJ(4).html

※情報は発信時点のもので、最新の状況と異なる場合があります。