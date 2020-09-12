気象庁によると、12日11:44頃、宮城県沖を震源とするM6.1の地震があり、青森県階上町、岩手県盛岡市・大船渡市・北上市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・奥州市・矢巾町・平泉町・住田町、宮城県石巻市・気仙沼市・岩沼市・登米市・栗原市・大崎市・松島町・利府町・涌谷町・美里町・南三陸町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：9月12日11:44頃

・震源地 ：宮城県沖(北緯38.7度、東経142.4度)

・震源の深さ：約40km

・地震の規模：M6.1(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・青森県 ：階上町道仏＊

・岩手県 ：盛岡市薮川＊、大船渡市大船渡町、大船渡市猪川町、北上市相去町＊、遠野市青笹町＊、一関市千厩町＊、一関市室根町＊、一関市藤沢町＊、陸前高田市高田町＊、釜石市只越町、釜石市中妻町＊、奥州市江刺＊、奥州市前沢＊、奥州市胆沢＊、矢巾町南矢幅＊、平泉町平泉＊、住田町世田米＊

・宮城県 ：石巻市大街道南＊、石巻市北上町＊、石巻市相野谷＊、石巻市前谷地＊、石巻市桃生町＊、気仙沼市赤岩、気仙沼市笹が陣＊、気仙沼市唐桑町＊、岩沼市桜＊、登米市中田町、登米市豊里町＊、登米市登米町＊、登米市南方町＊、登米市迫町＊、栗原市栗駒、栗原市築館＊、栗原市若柳＊、大崎市古川大崎、大崎市古川旭＊、松島町高城、利府町利府＊、涌谷町新町裏、宮城美里町木間塚＊、南三陸町志津川

【震度3】

・青森県 ：八戸市湊町、八戸市内丸＊、八戸市南郷＊、七戸町森ノ上＊、六戸町犬落瀬＊、東北町上北南＊、おいらせ町中下田＊、おいらせ町上明堂＊、五戸町古舘、青森南部町苫米地＊

・岩手県 ：盛岡市山王町、盛岡市馬場町＊、盛岡市渋民＊、宮古市鍬ヶ崎、宮古市長沢、宮古市五月町＊、宮古市川井＊、宮古市区界＊、宮古市田老＊、宮古市茂市＊、大船渡市盛町＊、花巻市大迫町、花巻市石鳥谷町＊、花巻市大迫総合支所＊、花巻市材木町＊、花巻市東和町＊、北上市柳原町、久慈市川崎町、久慈市枝成沢、遠野市宮守町＊、一関市大東町、一関市竹山町＊、一関市花泉町＊、一関市東山町＊、一関市川崎町＊、二戸市浄法寺町＊、八幡平市大更、八幡平市田頭＊、八幡平市野駄＊、奥州市水沢大鐘町、奥州市水沢佐倉河＊、奥州市衣川＊、滝沢市鵜飼＊、雫石町千刈田、葛巻町葛巻元木、岩手町五日市＊、紫波町紫波中央駅前＊、西和賀町沢内川舟＊、金ケ崎町西根＊、山田町八幡町、山田町大沢＊、普代村銅屋＊、野田村野田＊、一戸町高善寺＊

・宮城県 ：仙台青葉区大倉、仙台青葉区作並＊、仙台青葉区雨宮＊、仙台青葉区落合＊、仙台宮城野区五輪、仙台宮城野区苦竹＊、仙台若林区遠見塚＊、仙台太白区山田＊、仙台泉区将監＊、石巻市泉町、石巻市鮎川浜＊、石巻市雄勝町＊、塩竈市旭町＊、気仙沼市本吉町西川内、気仙沼市本吉町津谷＊、仙台空港、名取市増田＊、角田市角田＊、多賀城市中央＊、登米市東和町＊、登米市米山町＊、登米市石越町＊、登米市津山町＊、栗原市鶯沢＊、栗原市花山＊、栗原市瀬峰＊、栗原市志波姫＊、栗原市高清水＊、栗原市金成＊、栗原市一迫＊、東松島市小野＊、東松島市矢本＊、大崎市古川三日町、大崎市鳴子＊、大崎市松山＊、大崎市三本木＊、大崎市鹿島台＊、大崎市岩出山＊、大崎市田尻＊、富谷市富谷＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、柴田町船岡、宮城川崎町前川＊、丸森町鳥屋＊、亘理町悠里＊、山元町浅生原＊、七ヶ浜町東宮浜＊、大和町吉岡＊、大郷町粕川＊、大衡村大衡＊、色麻町四竈＊、宮城加美町中新田＊、宮城加美町小野田＊、宮城加美町宮崎＊、宮城美里町北浦＊、女川町女川浜＊、南三陸町歌津＊

・秋田県 ：横手市大雄＊、大仙市刈和野＊、大仙市高梨＊、三種町豊岡＊、井川町北川尻＊

・山形県 ：酒田市飛鳥＊、酒田市山田＊、村山市中央＊、天童市老野森＊、尾花沢市若葉町＊、中山町長崎＊、河北町谷地

・福島県 ：福島市松木町、福島市五老内町＊、郡山市開成＊、相馬市中村＊、田村市大越町＊、田村市滝根町＊、南相馬市鹿島区西町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市白岩＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、天栄村下松本＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、新地町谷地小屋＊

・茨城県 ：常陸太田市金井町＊