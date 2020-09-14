神奈川県警によると、１２日午後５時１５分ごろ、横浜市中区石川町２丁目の路上で女子生徒への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：若い男性、３人組、黒色長袖、紺色ズボン）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒に声をかけ、下半身を見せた。
■現場付近の施設
・元町・中華街駅［横浜高速鉄道］、横浜共立学園中学校・高校、横浜女学院中学校・高校、フェリス女学院中学校・高校、首都高速神奈川３号狩場線
©日本不審者情報センター合同会社
神奈川県警によると、１２日午後５時１５分ごろ、横浜市中区石川町２丁目の路上で女子生徒への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：若い男性、３人組、黒色長袖、紺色ズボン）
■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒に声をかけ、下半身を見せた。
■現場付近の施設
・元町・中華街駅［横浜高速鉄道］、横浜共立学園中学校・高校、横浜女学院中学校・高校、フェリス女学院中学校・高校、首都高速神奈川３号狩場線
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