静岡県警によると、９日午後６時ごろ、静岡市清水区三保の公園で年配男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：白髪交じり薄め、小太り、灰色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・上半身裸で、ズボンを下げて下半身を出し、叫んでいるのを、ランニング中の女子生徒が目撃した。
・「誰にも言うなよ」
■現場付近の施設
・清水三保第一小学校［発生学校区］、清水三保第二小学校、清水第五中学校、東海大学海洋科学博物館、三保松原
©日本不審者情報センター合同会社
静岡県警によると、９日午後６時ごろ、静岡市清水区三保の公園で年配男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：白髪交じり薄め、小太り、灰色系ズボン）
■実行者の言動や状況
・上半身裸で、ズボンを下げて下半身を出し、叫んでいるのを、ランニング中の女子生徒が目撃した。
・「誰にも言うなよ」
■現場付近の施設
・清水三保第一小学校［発生学校区］、清水三保第二小学校、清水第五中学校、東海大学海洋科学博物館、三保松原
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