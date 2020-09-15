【長崎地区】

▽Aパート 長崎西3-2長崎東、長崎東3-0長崎鶴洋、長崎西10-0長崎鶴洋

▽Bパート 長崎南3-1長崎北陽台、長崎南9-0西彼農、長崎北陽台6-1西彼農

▽Cパート 精道三川台8-0青雲、精道三川台2-0西彼杵、西彼杵（棄権）青雲

※県大会出場校＝長崎西、長崎南、精道三川台

【県北地区】

▽Aパート 西海学園4-0壱岐、西海学園3-1対馬、九州文化学園4-0西海学園、西海学園4-0平戸、対馬1-0壱岐、九州文化学園9-0壱岐、壱岐1-0平戸、九州文化学園4-0対馬、対馬4-0平戸、九州文化学園6-0平戸

▽Bパート 佐世保工2-1猶興館、猶興館4-1清峰、猶興館6-0波佐見、猶興館2-1佐世保北、佐世保工8-0清峰、佐世保工10-0波佐見、佐世保工7-0佐世保北、清峰4-1波佐見、佐世保北3-0清峰、佐世保北2-1波佐見

▽Cパート 佐世保南4-1佐世保商、佐世保南8-0佐世保高専、佐世保南4-1鹿町工、佐世保商3-0佐世保高専、鹿町工5-2佐世保商、鹿町工4-1佐世保高専

▽各パート2位リーグ 猶興館3-0西海学園、鹿町工4-3西海学園、猶興館6-3鹿町工

※県大会出場校＝九州文化学園、佐世保工、佐世保南、猶興館

【中地区】

▽リーグ戦 島原中央1-0島原、島原3-0島原工、島原8-0小浜・口加、島原中央7-0島原工、島原中央11-0小浜・口加、島原工7-0小浜・口加

※県大会出場校＝島原中央

【五島地区】

▽リーグ戦 五島海陽3-1五島、五島海陽0-0上五島、五島3-1上五島

※県大会出場校＝五島海陽