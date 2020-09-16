左上から右下へ、菅義偉首相、麻生太郎副総理兼財務相、茂木敏充外相、加藤勝信官房長官、河野太郎行政改革・規制改革相、西村康稔経済再生相、梶山弘志経産相、井上信治万博相

自民党の菅義偉総裁（71）は16日午後、衆参両院本会議で第99代首相に選出された。新内閣の陣容を決定し、厚生労働相から横滑りした加藤勝信官房長官（64）が閣僚名簿を発表した。安倍晋三前首相の総裁任期途中の辞任を受け、路線継承を前面に出す。安倍内閣の7年8カ月を共に支えた麻生太郎副総理兼財務相（79）を再任した。

菅氏は行政改革、規制改革に意欲を示す。防衛相だった河野太郎氏（57）を担当相に充てた。新型コロナウイルス対応を踏まえたデジタル改革担当に元IT・科学技術担当相の平井卓也氏（62）を起用。2025年大阪・関西万博に備え、井上信治万博相（50）を専任で置いた。

再任閣僚は8人に上り、安定志向がにじむ。麻生氏のほか、新型コロナ対策を担う西村康稔経済再生担当相（57）、茂木敏充外相（64）、萩生田光一文部科学相（57）、梶山弘志経済産業相（64）、小泉進次郎環境相（39）、橋本聖子五輪相（55）、公明党出身の赤羽一嘉国土交通相（62）。

閣内横滑りは加藤、河野両氏と、武田良太総務相（52）の3人だった。

経験重視の再登板は4人。平井氏と、上川陽子法相（67）、田村憲久厚労相（55）、小此木八郎国家公安委員長（55）。

初入閣は、安倍氏の実弟の岸信夫防衛相（61）と野上浩太郎農相（53）、平沢勝栄復興相（75）、坂本哲志1億総活躍担当相（69）、井上氏の5人だった。