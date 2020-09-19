（兵庫）神戸市東灘区青木２丁目付近で声かけ　９月１８日夕方

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兵庫県警によると、１８日午後６時４５分ごろ、神戸市東灘区青木２丁目付近の歩道橋で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代位、東南アジア系外国人風、黒色タンクトップ、灰色ハーフパンツ）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒に声をかけた。
・「ハワイユー」
・「ラインありますか？　インスタありますか？」

■現場付近の施設
・青木駅［阪神］、本庄小学校、魚崎中学校、本庄中学校、★阪神高速３号神戸線