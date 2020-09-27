気象庁によると、27日13:13頃、静岡県西部を震源とするM5.3の地震があり、長野県阿南町・根羽村、静岡県浜松市北区・浜松市天竜区・島田市・掛川市、愛知県豊橋市・豊川市・新城市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：9月27日13:13頃

・震源地 ：静岡県西部(北緯35.1度、東経137.8度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M5.3(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度4 ：長野県南部、静岡県中部、静岡県西部、愛知県東部

・震度3 ：山梨県中・西部、山梨県東部・富士五湖、長野県中部、岐阜県飛騨、岐阜県美濃東部、岐阜県美濃中西部、静岡県東部、愛知県西部

■震度3以上が観測された市町村

【震度4】

・長野県 ：阿南町、根羽村

・静岡県 ：浜松北区、浜松天竜区、島田市、掛川市

・愛知県 ：豊橋市、豊川市、新城市

【震度3】

・長野県 ：飯田市、茅野市、中川村、長野高森町、平谷村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村

・静岡県 ：静岡清水区、浜松中区、浜松東区、浜松西区、浜松南区、浜松浜北区、富士市、磐田市、焼津市、袋井市、湖西市、菊川市、牧之原市、吉田町、川根本町、静岡森町

・愛知県 ：名古屋北区、岡崎市、一宮市、豊田市、安城市、蒲郡市、小牧市、岩倉市、田原市、幸田町

・山梨県 ：山梨北杜市、市川三郷町、身延町、富士川町、富士河口湖町

・岐阜県 ：岐阜市、多治見市、中津川市、恵那市、土岐市、可児市、下呂市、八百津町