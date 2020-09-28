大阪府警によると、２８日午後３時１０分ごろ、大阪市福島区鷺洲２丁目付近の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪、小柄、黒色と紺色ストライプ入り白色長袖シャツ、青色ズボン、灰色キャップ帽、白色の靴）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけた。
・「家どこ？」
■現場付近の施設
・福島駅［ＪＲ］、上福島小学校、鷺洲小学校、八阪中学校、阪神高速１１号池田線
©日本不審者情報センター合同会社
大阪府警によると、２８日午後３時１０分ごろ、大阪市福島区鷺洲２丁目付近の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪、小柄、黒色と紺色ストライプ入り白色長袖シャツ、青色ズボン、灰色キャップ帽、白色の靴）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女児に声をかけた。
・「家どこ？」
■現場付近の施設
・福島駅［ＪＲ］、上福島小学校、鷺洲小学校、八阪中学校、阪神高速１１号池田線
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