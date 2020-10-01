徳島市によると、９月２４日午後５時ごろ、小松島市小松島町で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪薄め、小柄、青色チェック柄シャツ、灰色ズボン、銀縁丸型メガネ）
■実行者の言動や状況
・女子生徒らにしつこく声をかけた。
・「高校はどこか」
・「部活動は何か」
・「家はどこか」
・「また学校へ行く」
・「校長に電話する」
■現場付近の施設
・★南小松島駅［ＪＲ］、小松島市役所、南小松島小学校、小松島高校
©日本不審者情報センター合同会社
徳島市によると、９月２４日午後５時ごろ、小松島市小松島町で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪薄め、小柄、青色チェック柄シャツ、灰色ズボン、銀縁丸型メガネ）
■実行者の言動や状況
・女子生徒らにしつこく声をかけた。
・「高校はどこか」
・「部活動は何か」
・「家はどこか」
・「また学校へ行く」
・「校長に電話する」
■現場付近の施設
・★南小松島駅［ＪＲ］、小松島市役所、南小松島小学校、小松島高校
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