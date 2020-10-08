（北海道）札幌市白石区栄通１８丁目付近で声かけ　１０月６日午後

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北海道警によると、６日午後３時ごろ、札幌市白石区栄通１８丁目付近で男児への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、黒色チャック付きパーカー、ジーパン、茶色縁サングラス、マスク、茶色系運動靴）

■実行者の言動や状況
・通行中の男児に声をかけた。
・「こんにちは」
・「お名前は？」

■現場付近の施設
・南郷１８丁目駅［札幌市交通局］、大谷地小学校、東白石中学校、しらかば台小学校