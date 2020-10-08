熊本県と熊本市は８日、新たに１０人（熊本市３、合志市２、大津町１、菊陽町１、菊池市１、宇城市１、益城町１）の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染者数は６５１人（うち熊本市３１３人）。

１０人のうち、大津町と菊池市の２０代男性会社員２人は、クラスター（感染者集団）が発生した熊本市中央区のキャバクラ「Ｍｅｒｍａｉｄ（マーメイド）」の利用客。３日に感染が確認された合志市の２０代男性会社員も利用客と判明。クラスターは８日午後４時現在、従業員２３人、利用客２０人の計４３人になった。

ほかに８日判明した合志市と菊陽町の２０代女性会社員３人は、感染した利用客の濃厚接触者。４日に４人で熊本市内の飲食店で会食していた。

このほか宇城市の３０代男性会社員と益城町の４０代男性会社員の感染も判明した。

熊本市は新たに南区の８０代と１０代女性、中央区の３０代女性の感染を確認した。

県によると、８日午前１０時時点の入院患者は前日比２人増の５８人（中等症２、軽症５１、無症状５）。病床稼働率は０・５ポイント増の１４・５％だった。ホテルでの宿泊療養は４人増の１０人。（中尾有希、志賀茉里耶）

◇熊本県内の新型コロナウイルス感染状況一覧◇ ※集計時間が異なるため、記事とは人数が違う場合があります。