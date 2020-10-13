優勝のゴールに向かう森山A男子のアンカー山﨑＝トランスコスモススタジアム長崎

諫早市中学駅伝大会は8日、同市のトランスコスモススタジアム長崎を発着点とする県立総合運動公園内周回コース（男子6区間20キロ、女子5区間12キロ）で行われ、男子は森山Aが1時間6分23秒で優勝した。女子は西諫早Aが42分24秒の大会新で3連覇を果たした。

16校から男子25、女子21チームが出場。男子の森山Aは1位と7秒差の3位発進から、2区牟田凜が区間新の快走で首位に浮上した。その後も4区嘉村の区間新、アンカー山﨑の区間1位などで最後までトップを譲らなかった。3区古川、5区友永が区間賞の好走を見せた北諫早Aが1分45秒差で2位に入った。

女子の西諫早Aは2区大町が区間タイ、4区北浦、アンカー森田がそれぞれ区間新をマークするなど、メンバー5人全員が区間賞を獲得。2位北諫早Aに3分19秒差をつけてゴールした。

男女上位各2校は県大会（11月5日・諫早市）に出場する。

【男子】

◇成績 (1)森山A（牟田颯、牟田凜、秋山、嘉村、駒井、山﨑）1時間6分23秒(2)北諫早A（酒井、菊池逞、古川、小峠、友永、菊池櫂）1時間8分8秒(3)明峰A（本多、馬場、豊福、吉川、原田、中島）1時間8分34秒(4)長田A(5)西諫早A(6)小長井A(7)喜々津A(8)諫早A(9)明峰B(10)北諫早B(11)諫高付A(12)有喜A(13)真城A(14)長崎日大A(15)森山B(16)琴海A(17)喜々津B(18)西諫早B(19)小野A(20)飯盛A(21)高来A(22)飯盛B(23)長田B(24)諫高付B(25)有喜B

◇区間1位記録

▽1区（4キロ）横田陸（小長井A）12分36秒

▽2区（3キロ）牟田凜太（森山A）9分22秒＝区間新

▽3区（3キロ）古川蔵人（北諫早A）10分33秒

▽4区（3キロ）嘉村光陽（森山A）9分52秒＝区間新

▽5区（3キロ）友永響（北諫早A）9分58秒

▽6区（4キロ）山﨑大吾（森山A）13分31秒

【女子】

◇成績 (1)西諫早A（犬塚、大町、松尾、北浦、森田）42分24秒＝大会新(2)北諫早A（馬場、藤原、渡部、立光、新田）45分43秒(3)明峰A（峰松、福島、荒木、馬場、近藤）46分11秒(4)琴海A(5)森山A(6)高来A(7)明峰B(8)西諫早B(9)諫早A(10)北諫早B(11)諫高付A(12)飯盛A(13)喜々津A(14)長田A(15)小長井A(16)真城A(17)高来B(18)長崎日大A(19)有喜A(20)飯盛B※小野A＝棄権

◇区間1位記録

▽1区（3キロ）犬塚咲希（西諫早A）10分46秒

▽2区（2キロ）大町咲帆（西諫早A）6分59秒＝区間タイ

▽3区（2キロ）松尾柚季（西諫早A）7分13秒

▽4区（2キロ）北浦りりあ（西諫早A）7分3秒＝区間新

▽5区（3キロ）森田そよ香（西諫早A）10分23秒＝区間新