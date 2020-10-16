（愛媛）松山市柳井町３丁目で痴漢　１０月１４日深夜

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愛媛県警によると、１４日午後１０時ごろ、松山市柳井町３丁目の路上で女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：中年男性、赤色系チェック柄シャツ、ベージュ色系チノパン、灰色またはベージュ色キャップ帽、銀色自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女性に後ろから近づき、体を触った。

■現場付近の施設
・松山市駅［伊予鉄道］、番町小学校、松山南高校、松山工業高校、聖カタリナ学園高校など