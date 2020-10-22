熊本県警によると、２０日午前７時３０分ごろ、八代市奈良木町付近で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、こげ茶色ジャンパー、白色の靴、銀色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、登校途中の女子生徒に声をかけた。
・「何年生かな、自転車で行かないの？」
■現場付近の施設
・肥後高田駅［肥薩おれんじ鉄道］、高田小学校、第五中学校、八代清流高校、中九州短期大学など
©日本不審者情報センター合同会社
熊本県警によると、２０日午前７時３０分ごろ、八代市奈良木町付近で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、こげ茶色ジャンパー、白色の靴、銀色自転車）
■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、登校途中の女子生徒に声をかけた。
・「何年生かな、自転車で行かないの？」
■現場付近の施設
・肥後高田駅［肥薩おれんじ鉄道］、高田小学校、第五中学校、八代清流高校、中九州短期大学など
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