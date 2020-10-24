北海道警によると、２３日午後６時ごろ、札幌市厚別区大谷地東３丁目付近の商業施設で女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、１０代後半位、黒色系ウインドブレーカー上衣、黒色ズボン、灰色リュックサック）
■実行者の言動や状況
・エスカレーターで、女性に後ろからスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・大谷地駅［札幌市交通局］、大谷地東小学校、北星学園大学、キャポ大谷地、道央自動車道
©日本不審者情報センター合同会社
北海道警によると、２３日午後６時ごろ、札幌市厚別区大谷地東３丁目付近の商業施設で女性への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：若い男性、１０代後半位、黒色系ウインドブレーカー上衣、黒色ズボン、灰色リュックサック）
■実行者の言動や状況
・エスカレーターで、女性に後ろからスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・大谷地駅［札幌市交通局］、大谷地東小学校、北星学園大学、キャポ大谷地、道央自動車道
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