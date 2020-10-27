島根県警によると、２７日午前８時ごろ、出雲市今市町の路上で女子生徒へのモノかけが発生しました。（実行者の特徴：女性、５０代位、茶髪風パーマ、ニット、黒縁メガネ、マスク、黒色ニット帽）

■実行者の言動や状況

・自転車に乗り、自転車の女子生徒らにスプレーのような物を振りまいた。

■現場付近の施設

・出雲市駅［ＪＲ］、電鉄出雲市駅［一畑電車］、出雲科学館パークタウン前駅［一畑電車］、出雲市役所、今市小学校など