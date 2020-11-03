◆雲仙市内で行政相談 ▽11月10日午後1時～4時、千々石総合支所▽11月11日午前9時～正午、国見総合支所▽11月11日午後1時～4時、南串山総合支所、小浜総合支所▽11月12日午前9時～正午、雲仙市役所本庁舎、愛野総合支所、瑞穂総合支所。行政相談委員が行政に関する苦情や相談に応じる。秘密厳守。無料。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）