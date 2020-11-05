（鹿児島）枕崎市中央町で声かけ　１１月４日夕方

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鹿児島県警によると、４日午後５時ごろ、枕崎市中央町の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：高齢男性、白髪交じり、黒色系ジャージ上衣、黒色ズボン、白色軽自動車）

■実行者の言動や状況
・車を降り、下校途中の女子生徒に声をかけた。
・「２千円あげるから一緒にショートケーキを食べに行かない？」

■現場付近の施設
・立神小学校、立神中学校、枕崎中学校、枕崎高校、南海自動車学校など