オリエンタルランドは6日、東京ディズニーランド(千葉県浦安市)と東京ディズニーシー(同)で、政府の「Go To キャンペーン」が利用可能になるとホームページ上で発表した。観光支援事業「Go To トラベル」の地域共通クーポンや「Go To イート」のプレミアム付き食事券がパーク内などで使えるようになる。

地域共通クーポンは9日から利用できる。利用エリアに千葉県が含まれ、有効期限内のものに限る。一部施設を除き、紙クーポンのみ利用可能で、パークのグッズ販売店や飲食店といった場所で使える。