長崎県高校駅伝・男女記録

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長崎新聞 ＜HP特集＞

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　6日に開催された第72回県高校駅伝大会、雲仙・小浜マラソンコース（男子7区間42.195キロ、女子5区間21.0975キロ）の記録は以下の通り。

◆男子成績
①鎮西学院　　2時間10分21秒
（渡野、平山、山下、小林、濱田、川内、宮川）
②松浦　　2時間11分34秒
（吉浦、小川、小茂田、網本、糸瀬、山本、松尾）
③創成館　　2時間16分21秒
（松下、山口、後田、鴨川、今井、森山、林）

　区間1位記録
▽1区　渡野　幹大（鎮西学院）34分1秒
▽2区　平山喜一朗（鎮西学院）8分49秒
▽3区　小茂田勁志（松　　浦）24分47秒
▽4区　小林　大晟（鎮西学院）24分5秒
　　　　　　　　　　　　　　　＝区間新
▽5区　糸瀬　天晴（松　　浦）9分4秒
▽6区　山本　羅生（松　　浦）14分31秒
　　　　　　　　　　　　　　　＝区間新
▽7区　宮川康之介（鎮西学院）14分45秒
　
区間距離▽1区＝10キロ▽2区＝3キロ▽3区＝8.1075キロ▽4区＝8.0875キロ▽5区＝3キロ▽6区＝5キロ▽7区＝5キロ

◆女子成績
①諫早　　1時間10分9秒
（川尻、川口、樋口、田中、水谷）
②長崎女　　1時間12分21秒
（今川、日数谷、吉浦、濵添、貞松）
③鎮西学院　　1時間14分14秒
（林田、冨、髙塚、花尾、末永笑）

　区間1位記録
▽1区　川尻　優里（諫　　早）20分11秒
▽2区　川口　幸奈（諫　　早）13分28秒
▽3区　樋口みさき（諫　　早）9分43秒
▽4区　田中　咲蘭（諫　　早）9分49秒
▽5区　水谷　陽菜（諫　　早）16分58秒
　
区間距離▽1区＝6キロ▽2区＝4.0975キロ▽3区＝3キロ▽4区＝3キロ▽5区＝5キロ