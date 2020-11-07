6日に開催された第72回県高校駅伝大会、雲仙・小浜マラソンコース（男子7区間42.195キロ、女子5区間21.0975キロ）の記録は以下の通り。

◆男子成績

①鎮西学院 2時間10分21秒

（渡野、平山、山下、小林、濱田、川内、宮川）

②松浦 2時間11分34秒

（吉浦、小川、小茂田、網本、糸瀬、山本、松尾）

③創成館 2時間16分21秒

（松下、山口、後田、鴨川、今井、森山、林）

区間1位記録

▽1区 渡野 幹大（鎮西学院）34分1秒

▽2区 平山喜一朗（鎮西学院）8分49秒

▽3区 小茂田勁志（松 浦）24分47秒

▽4区 小林 大晟（鎮西学院）24分5秒

＝区間新

▽5区 糸瀬 天晴（松 浦）9分4秒

▽6区 山本 羅生（松 浦）14分31秒

＝区間新

▽7区 宮川康之介（鎮西学院）14分45秒



区間距離▽1区＝10キロ▽2区＝3キロ▽3区＝8.1075キロ▽4区＝8.0875キロ▽5区＝3キロ▽6区＝5キロ▽7区＝5キロ

◆女子成績

①諫早 1時間10分9秒

（川尻、川口、樋口、田中、水谷）

②長崎女 1時間12分21秒

（今川、日数谷、吉浦、濵添、貞松）

③鎮西学院 1時間14分14秒

（林田、冨、髙塚、花尾、末永笑）

区間1位記録

▽1区 川尻 優里（諫 早）20分11秒

▽2区 川口 幸奈（諫 早）13分28秒

▽3区 樋口みさき（諫 早）9分43秒

▽4区 田中 咲蘭（諫 早）9分49秒

▽5区 水谷 陽菜（諫 早）16分58秒



区間距離▽1区＝6キロ▽2区＝4.0975キロ▽3区＝3キロ▽4区＝3キロ▽5区＝5キロ