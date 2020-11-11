【グラーツ（オーストリア）共同】サッカーの日本代表は13日午後3時15分（日本時間同11時15分）からオーストリアのグラーツで、パナマ代表との国際親善試合に臨む。国際サッカー連盟（FIFA）ランキングは日本が27位で、パナマは77位。過去の対戦成績は日本の1勝。
日本は合宿3日目の11日、グラーツ近郊で冒頭以外を非公開として全23選手が調整した。オーストリアなど欧州各国で新型コロナウイルス対策の規制が強化される中、感染予防に細心の注意を払って活動し、試合も無観客で行われる。
サッカー国際親善試合
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【グラーツ（オーストリア）共同】サッカーの日本代表は13日午後3時15分（日本時間同11時15分）からオーストリアのグラーツで、パナマ代表との国際親善試合に臨む。国際サッカー連盟（FIFA）ランキングは日本が27位で、パナマは77位。過去の対戦成績は日本の1勝。
日本は合宿3日目の11日、グラーツ近郊で冒頭以外を非公開として全23選手が調整した。オーストリアなど欧州各国で新型コロナウイルス対策の規制が強化される中、感染予防に細心の注意を払って活動し、試合も無観客で行われる。
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