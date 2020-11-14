兵庫県警によると、１３日午後２時１５分ごろ、神戸市中央区三宮町２丁目付近の路上で女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、小太り、黒色ナイロン製ジャンパー、茶色ズボン、緑色ショルダーバッグ）
■実行者の言動や状況
・すれ違う女性の体に、自分の下半身を擦り付けた。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］、元町駅［ＪＲ・阪神］など
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、１３日午後２時１５分ごろ、神戸市中央区三宮町２丁目付近の路上で女性への痴漢が発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、小太り、黒色ナイロン製ジャンパー、茶色ズボン、緑色ショルダーバッグ）
■実行者の言動や状況
・すれ違う女性の体に、自分の下半身を擦り付けた。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］、元町駅［ＪＲ・阪神］など
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