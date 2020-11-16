小中学生のスケッチを選考する審査員ら＝熊本市中央区

第７４回熊日学童スケッチ展の審査が１５日、熊本市中央区の熊日本社であり、グランプリの熊日賞に東野中１年の池田葵さん（熊本市）が選ばれた。熊日主催、ＪＡ熊本果実連協賛。

熊本県知事賞は登立小５年の浦辺優和［ゆうあ］さん（上天草市）、熊本市賞は井芹中２年の三角真由さん（熊本市）、果実連賞は有明小１年の中村そうし君（荒尾市）に決まった。

小中学生が対象の県内最大級のスケッチ展。小中学校計１３５校から３１９７点が寄せられ、県図画工作・美術教育研究会の８人が審査した。

池田さんの作品の題名は「うろこ雲」。「空と池の水の青と白、色づき始めた紅葉のコントラストが美しい。ダイナミックな風景の中に、人物が細かく描かれており、奥行きを感じられる」と評価された。

奨励賞以上の３６９点の作品展は来年１月５日～１１日、熊本市中央区の県立美術館分館で。表彰式は１月１１日午後１時、熊日本社である。（豊田宏美）

特別賞に次ぐ天・地・人賞の受賞者は次の通り（敬称略）。

◇小学１年 ▽天 ふくしまたつま（飽田南）▽地 東島樹（杉上）永田壽隆（横島）加納葵花（宇土花園）▽人 成松湊斗（富合）わたなべきよとら（奥古閑）三科心優（天草）坂本耕太郎（玉名町）村上壱青（築山）立岡未渚（津森） ◇小学２年 ▽天 泗水英佑（東町）▽地 竹上蓮（坂瀬川）松木康太郎（小天）只隈翔也（荒尾有明）▽人 田川真帆（隈庄）村田鈴奈（川尻）中島規公（吉松）市原晴真（鹿本）江頭慶仁（健軍）塚本結仁（杉上） ◇小学３年 ▽天 山下聖莉菜（秋津）▽地 佐藤夏絆（天草）松本篤季（牛深）田上竜成（小天）▽人 北川礼恩（小天）小山琴美（豊水）緒方陽菜（天草）牛島嗣喜（杉上）前田佑太郎（杉上）寺本大朗（牛深） ◇小学４年 ▽天 甲斐凛歌（東町）▽地 小田悠真（牛深東）田上隼士（健軍東）上野太也（牛深）▽人 皆本あずき（隈庄）伊藤真彩（坂瀬川）芝田茉那（宇土花園）田中美海（銭塘）森下勇実（都呂々）山崎悠翔（栖本） ◇小学５年 ▽天 渡邉心乃美（白山）▽地 篠原愛里（豊川）靍田ひかり（豊田）栗崎愛陽（豊川）▽人 吉永悠真（今津）松村凛（牛深）吉川凜（桜木）谷川雅（登立）平香織（倉岳）宇佐川聖華（桜木） ◇小学６年 ▽天 友口果保（一新）▽地 高見心陽（天草）平永梨乃（砥用）平田翔太郎（六栄）▽人 三坂幸丞（一新）荒木優佳（東町）清田すみれ（東町）工藤仁絵（一新）猪口美季（秋津）舞永雪七（託麻原） ◇中学１年 ▽天 田島寧々（出水）▽地 田上乙葉（人吉第一）羽石璃星（苓北）東今日子（宇土）▽人 佐藤心南（出水）山下二千翔（出水）北野詩織（宇土鶴城）青木夏輝（出水）桒野澪（宇土鶴城）林田佳梨（苓北） ◇中学２年 ▽天 瀬ノ口雅樹（出水南）▽地 春田純伶（桜木）池田啓太郎（菊水）阿比留鈴菜（天草有明）▽人 石塚幸大（松橋）金子晴飛（苓北）松隈辰実（出水南）今村夏鈴（出水南）大塚菜々子（西合志南）中川凛音（西合志南） ◇中学３年 ▽天 角本暁彦（苓北）▽地 金子鈴（本渡東）窪佑奈（河浦）丸林優莉亜（倉岳）▽人 山口弥尋（苓北）●村卓（本渡東）永田成穂（長洲）寺田美菜（本渡東）松山奈々瀬（長洲）前渕咲太朗（菊水）

※●は「西」の異字体