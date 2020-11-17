北海道警によると、１６日午後６時１０分ごろ、札幌市手稲区前田７条１２丁目付近の路上で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、口ひげ、小柄、肥満、黒色ジャンパー、黒色ズボン、薄茶色ニット帽）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子学生にしつこく声をかけた。
・「あのー」
・「すいません」
■現場付近の施設
・前田小学校、前田中央小学校、★前田中学校、北海道科学大学、前田公園
©日本不審者情報センター合同会社
北海道警によると、１６日午後６時１０分ごろ、札幌市手稲区前田７条１２丁目付近の路上で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、口ひげ、小柄、肥満、黒色ジャンパー、黒色ズボン、薄茶色ニット帽）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子学生にしつこく声をかけた。
・「あのー」
・「すいません」
■現場付近の施設
・前田小学校、前田中央小学校、★前田中学校、北海道科学大学、前田公園
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら