（長崎）長崎市城栄町付近で声かけ　１１月１７日午後

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長崎県警によると、１７日午後３時２０分ごろ、長崎市城栄町付近の路上で女子児童への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～５０歳、小柄、カーキ色ブルゾン、ジーンズ、赤色つば付き白色キャップ帽、大根入り透明袋）

■実行者の言動や状況
・下校途中の女児に声をかけた。
・「じゃんけんを３回しよう」

■現場付近の施設
・城山小学校、聖マリア学院小学校・中学校、緑が丘中学校、長崎市科学館、長崎縣護國神社