三川内焼web陶器市をPRする三川内陶磁器工業協同組合のメンバー＝佐世保市役所

佐世保市の伝統工芸品、三川内焼のオンラインショップ開設を記念し、三川内陶磁器工業協同組合は21日から「三川内焼web陶器市」を開く。皿や花瓶など600点以上を2割引きで販売する。29日まで。

新型コロナウイルスの影響で今月開催予定だった「みかわち陶器市」が中止に。コロナ禍で売り上げが減少している状況を打開しようと、県、市の支援を受けオンラインショップを開設することにした。

web陶器市では、三川内地区の21の窯元が登窯焼成作品や豆皿、マグカップなどを出品。第2弾として12月1～13日にクリスマス向け商品を、12月15～24日の第3弾では正月向け商品をそれぞれ特典付きで販売する予定。

同協同組合の中里勉理事は16日に市役所で開いた記者会見で「今後はウェブ上での対面販売にも挑戦するなど三川内焼の魅力を伝えられるコンテンツ作りに尽力したい」と話した。

問い合わせは同組合（電0956.30.8311）。

21日からのweb陶器市の期間中、有志の窯元が各ギャラリーで掘り出し物を販売する。