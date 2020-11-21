◆ゲルハルト・オピッツ ピアノリサイタル 11月23日午後3時開演。佐世保市三浦町のアルカスSASEBO大ホール。ドイツ・ピアノ界の巨匠が6年ぶりに佐世保で公演。ベートーヴェンの3大ピアノソナタ「悲愴」「月光」「熱情」に加え、「6つのバガテル」の全4曲を披露。S席5500円、A席4500円、学生（大学生以下）2500円で当日500円増。同館（0956.42.1111）
佐世保近郊 イベント情報（11月21日掲載）
©株式会社長崎新聞社
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◆ゲルハルト・オピッツ ピアノリサイタル 11月23日午後3時開演。佐世保市三浦町のアルカスSASEBO大ホール。ドイツ・ピアノ界の巨匠が6年ぶりに佐世保で公演。ベートーヴェンの3大ピアノソナタ「悲愴」「月光」「熱情」に加え、「6つのバガテル」の全4曲を披露。S席5500円、A席4500円、学生（大学生以下）2500円で当日500円増。同館（0956.42.1111）
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