グランプリの熊日賞に選ばれた尾方起世子さんのかな「高砂」

第６１回熊日書道展の審査が２１日、熊本市中央区の熊日本社であり、グランプリの熊日賞に菊陽町の尾方起世子さん（７０）のかな「高砂」が決まった。

県知事賞は同市東区の吉元綾一［りょういち］さん（２０）の漢字「古鄴城童子謠［こぎょうじょうどうじよう］」、熊本市賞は同区の新上晴堂［しんがみせいどう］（本名・義昭）さんのてん刻「人長寿［じんちょうじゅ］」が選ばれた。

特選６点と秀作２３点、入選１４６点も選出。受賞を重ねた人などを対象にした無鑑査に１人、委嘱に１人を新しく認定した。審査員は、いずれも書家で日展会員の山本悠雲氏（漢字）と山根亙清［こうせい］氏（かな）。

尾方さんの作品は「小倉百人一首」にある権中納言匡房［ごんちゅうなごんまさふさ］と良暹［りょうぜん］法師の各１首を上下に書いた。「春と秋の情景を詠んだ歌の意味をうまくつかみ、紙面にまとめている。墨と余白の対比や線の流れが美しい」と評価された。

熊日書道展は、県内書道家の研さんを目的に毎年開催。今年は漢字１２７点、かな７５点、近代詩文２８点、少字数６４点、てん刻５８点、墨象２点の計３５４点が寄せられた。

作品展は１２月８～１３日に県立美術館分館（同区）で、表彰式は同１３日午後２時から熊日本社である。（魚住有佳）

第６１回熊日書道展入賞・入選者（敬称略）

【熊日賞】尾方起世子（かな） 【県知事賞】吉元綾一（漢字） 【熊本市賞】新上晴堂（てん刻） 【特選】▽漢字 山下綾、小屋松紫月 ▽かな 森栄子▽近代詩文 浜本和美 ▽少字数 笠久美、西照夫 【秀作】▽漢字 高島恵花、尾坂美秋、今井菜美子、坂口新奈、北村詩、田中汐莉奈、松本久未、松本飛鳳▽かな 高木武子、浜琇光、北野美栄、安竹登美子、綾部さよ子 ▽近代詩文 井上竹華、水早清香▽少字数 笠宗観、外浦華泉、豊住麗華、青木敬子▽てん刻 中本管城、荒木陵雲、秋築虹雲、上田蘇香 【入選】▽漢字 鹿谷光琴、松本和恵、長野真大、徳丸優花、山下綾音、丸野真愛、黒岩畼苑、三隅邃麗、高橋和風、奥田麗花、上田美嶺、松村光峰、徳永緑風、橋本翠玉、平木さち、福田浩一、野上玉智、阿部鳳竹、石坂豊郷、森本萩香、西村草翠、村岡桃季、平野翠花、松山硯蓬、井関蘇遊、石原玲泉、木村由扇、延時香鈴、吉鶴佳瑤、下城公秀、三浦香雲、土肥汀玉、篠原鶴苑、三藤遊海、今福宮緋、仁木麻祐子、山本悠佳、浦田桜羽、大久保七夏、吉田愛那日、近藤百花、坂井瑠莉、佃鈴渚、古澤京佳、虎本渓風、織方愛佳、島田紀三子、福永綾子、高田蒼石、福島三暁、川原緑苑、芹川千春、山本真翠▽かな 石川汀香、堤佳寿子、池田孝子、甲斐千佐子、中嶋順子、丸山綾子、松永眞由美、永畑邦子、岩田好美、合澤千明、徳永潤子、稲葉セツ子、大田啓一朗、高木厚子、安武洋美、松山説子、川原俊江、小山みさ子、千原利枝、池田敦子、池田峰玉、岩谷香代子、斉藤佳津恵、山内伸子、家入桂子、丸野理美、今村由里子、白石仁美子、中田博子、宇高律子、林千秋▽近代詩文 出口草露、山崎美愛子、松岡規子、森千賀子、松尾厚子、深草彰山、澤井和子、荒巻佳風、岡野泠泉、野口桂舟、泉陽舟▽少字数 河内東壁、鳥山華心、石炭芳邦、藤木紀子、永井光子、宗雲美樹、安田瑞花、中村太湯、入江伊津子、荒木蘓優、小林露子、下田小夜子、徳山蘓舟、池田蘇明、小坪弥生、田添祥鶴、伊崎観月、坂本静香、奈須明子、坂口紀子、吉仲枝利子、大坂深翠、神田窓葉、福島裕子、松本文代、市川馨▽てん刻 中本管玉、宮原雪花、佐藤晏如、桜井美香、永尾照香、内田祥園、上原洋香、岡草園、緒方如水、木村悠水、久我香咲、税所恵硯、佐藤蘇秋、坂本鈴芳、中村海月、東櫻水、松尾翠竹、水足桜堤、中島健二、高井慧舟、河野澄水、北野大涛、野田桃玉、澤谷霞邑▽墨象 白川如泉 【認定】▽委嘱 上杉桃白 ▽無鑑査 米村静山