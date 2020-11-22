気象庁によると、22日19:06頃、茨城県沖を震源とするM5.8の地震があり、茨城県東海村で震度5弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：11月22日19:06頃

・震源地 ：茨城県沖(北緯36.6度、東経141.1度)

・震源の深さ：約40km

・地震の規模：M5.8(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度5弱】

・茨城県 ：東海村東海＊

【震度4】

・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、水戸市栗崎町＊、日立市助川小学校＊、日立市十王町友部＊、土浦市常名、常陸太田市町田町＊、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、高萩市安良川＊、高萩市本町＊、北茨城市磯原町＊、北茨城市中郷町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、笠間市笠間＊、ひたちなか市南神敷台＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市北町＊、常陸大宮市野口＊、那珂市福田＊、那珂市瓜連＊、鉾田市汲上＊、小美玉市小川＊、小美玉市堅倉＊、茨城町小堤＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、城里町小勝＊、大子町池田＊

・福島県 ：福島市五老内町＊、郡山市朝日、郡山市開成＊、郡山市湖南町＊、いわき市小名浜、いわき市錦町＊、白河市新白河＊、白河市東＊、白河市表郷＊、須賀川市八幡山＊、須賀川市岩瀬支所＊、須賀川市八幡町＊、天栄村下松本＊、泉崎村泉崎＊、棚倉町棚倉中居野、玉川村小高＊、浅川町浅川＊

・栃木県 ：益子町益子、高根沢町石末＊

【震度3】

・茨城県 ：日立市役所＊、土浦市田中＊、土浦市藤沢＊、茨城古河市下大野＊、茨城古河市仁連＊、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、石岡市石岡＊、結城市中央町＊、龍ケ崎市役所＊、下妻市本城町＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、常陸太田市町屋町、常陸太田市大中町＊、取手市寺田＊、取手市井野＊、取手市藤代＊、牛久市中央＊、つくば市天王台＊、つくば市研究学園＊、つくば市小茎＊、ひたちなか市山ノ上町、ひたちなか市東石川＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、潮来市堀之内、潮来市辻＊、守谷市大柏＊、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市高部＊、筑西市舟生、筑西市下中山＊、筑西市門井＊、筑西市海老ヶ島＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市役所＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市役所＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市結佐＊、稲敷市須賀津＊、かすみがうら市上土田＊、かすみがうら市大和田＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、行方市山田＊、行方市玉造＊、行方市麻生＊、鉾田市鉾田、鉾田市造谷＊、つくばみらい市加藤＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市上玉里＊、大洗町磯浜町＊、美浦村受領＊、阿見町中央＊、河内町源清田＊、八千代町菅谷＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊

・福島県 ：福島市松木町、福島市桜木町＊、会津若松市東栄町＊、いわき市三和町、いわき市平四ツ波＊、いわき市平梅本＊、白河市郭内、白河市大信＊、白河市八幡小路＊、須賀川市長沼支所＊、喜多方市塩川町＊、相馬市中村＊、二本松市金色＊、二本松市油井＊、二本松市針道＊、田村市船引町、田村市大越町＊、田村市常葉町＊、田村市都路町＊、田村市滝根町＊、南相馬市小高区＊、福島伊達市前川原＊、福島伊達市保原町＊、福島伊達市霊山町＊、本宮市本宮＊、本宮市白岩＊、桑折町東大隅＊、国見町藤田＊、川俣町五百田＊、大玉村南小屋、大玉村玉井＊、鏡石町不時沼＊、猪苗代町城南、猪苗代町千代田＊、会津坂下町市中三番甲＊、湯川村清水田＊、会津美里町新鶴庁舎＊、西郷村熊倉＊、中島村滑津＊、矢吹町一本木＊、棚倉町棚倉舘ヶ丘＊、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊、塙町塙＊、石川町長久保＊、平田村永田＊、古殿町松川横川、古殿町松川新桑原＊、小野町中通＊、小野町小野新町＊、福島広野町下北迫大谷地原＊、福島広野町下北迫苗代替＊、楢葉町北田＊、富岡町本岡＊、川内村下川内、川内村上川内小山平＊、川内村上川内早渡＊、大熊町野上＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋、新地町谷地小屋＊、飯舘村伊丹沢＊

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、宇都宮市中里町＊、宇都宮市中岡本町＊、足利市大正町＊、栃木市岩舟町静＊、小山市神鳥谷＊、真岡市田町＊、真岡市荒町＊、大田原市黒羽田町、大田原市本町＊、那須塩原市鍋掛＊、那須塩原市共墾社＊、那須塩原市あたご町＊、那須烏山市中央、那須烏山市大金＊、下野市田中＊、下野市笹原＊、下野市大松山＊、茂木町北高岡天矢場＊、茂木町茂木＊、市貝町市塙＊、芳賀町祖母井＊、那須町寺子＊、栃木那珂川町馬頭＊、栃木那珂川町小川＊

・宮城県 ：名取市増田＊、角田市角田＊、岩沼市桜＊、蔵王町円田＊、大河原町新南＊、村田町村田＊、丸森町鳥屋＊、亘理町悠里＊、松島町高城

・群馬県 ：桐生市黒保根町＊、桐生市新里町＊、太田市西本町＊、渋川市赤城町＊、千代田町赤岩＊、大泉町日の出＊、邑楽町中野＊

・埼玉県 ：さいたま見沼区堀崎＊、さいたま岩槻区本丸＊、加須市大利根＊、春日部市粕壁＊、春日部市金崎＊、春日部市谷原新田＊、久喜市下早見、久喜市青葉＊、宮代町笠原＊

・千葉県 ：千葉花見川区花島町＊、野田市鶴奉＊、野田市東宝珠花＊、成田国際空港、成田市名古屋、成田市松子＊、旭市南堀之内＊、習志野市鷺沼＊、柏市旭町、柏市柏＊、八千代市大和田新田＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、印西市大森＊、印西市笠神＊、白井市復＊、香取市佐原平田、香取市佐原諏訪台＊、香取市役所＊、香取市仁良＊、山武市埴谷＊、神崎町神崎本宿＊、多古町多古

・東京都 ：東京杉並区高井戸＊