（宮城）仙台市青葉区台原５丁目でつきまとい　１２月７日夕方

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宮城県警によると、７日午後４時ごろ、仙台市青葉区台原５丁目の路上で女子中学生へのつきまといが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪交じり中央分け、黒色ジャンパー、黒色ズボン、マスク、黄色トートバッグ）

■実行者の言動や状況
・下校途中の女子生徒にしつこくつきまとった。

■現場付近の施設
・台原駅［仙台市交通局］、台原小学校、台原中学校、東北高校、東北医科薬科大学小松島キャンパスなど