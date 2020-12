14日にUEFAヨーロッパリーグのラウンド32組み合わせ抽選会が開催され、注目カードが続々実現した。

相手チームにコロナウイルス感染者が続出して最終節が中断となるもグループステージ首位通過を決めた久保建英のビジャレアルは、UEFAチャンピオンズリーグでGS3位に終わった奥川雅也が所属するレッドブル・ザルツブルクと対戦。またザルツブルクと同様にCL敗退でラウンド32に参戦したマンチェスター・ユナイテッドは、ラ・リーガで上位争いを演じるレアル・ソシエダとの対決が決定した。一方で三好康児の所属するロイヤル・アントワープは今シーズン公式戦負けなしを維持するレンジャーズと、トッテナム・ホットスパーはヴォルフスベルガーと激突。1stレグは2月18日に、2ndレグは25日に行われる。

ラウンド32組み合わせは以下の通り

ヴォルフスベルガー(オーストリア) vs トッテナム(イングランド)

ディナモ・キエフ(ウクライナ) vs クラブ・ブルージュ(ベルギー)

レアル・ソシエダ(スペイン) vs マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)

ベンフィカ(ポルトガル) vs アーセナル(イングランド)

ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) vs ACミラン(イタリア)

ロイヤル・アントワープ(ベルギー) vs レンジャーズ(スコットランド)

スラヴィア・プラハ(チェコ) vs レスター・シティ(イングランド)

レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) vs ビジャレアル(スペイン)

ブラガ(ポルトガル) vs ASローマ(イタリア)

クラスノダール(ロシア) vs ディナモ・ザグレブ(クロアチア)

ヤング・ボーイズ(スイス) vs バイエル・レバークーゼン(ドイツ)

モルデ(ノルウェー) vs ホッフェンハイム(ドイツ)

グラナダ(スペイン) vs ナポリ(イタリア)

マッカビ・テル・アビブ(イスラエル) vs シャフタール・ドネツク(ウクライナ)

リール(フランス) vs アヤックス(オランダ)

オリンピアコス(ギリシャ) vs PSV(オランダ)