兵庫県警によると、１７日午後０時３０分ごろ、神戸市中央区中山手通１丁目付近の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代前半位、茶色上着、マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒に声をかけた。
・「どこに行くの？ プレゼント買ってあげるから、一緒に行こう」
■現場付近の施設
・三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、生田神社、北野異人館街
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、１７日午後０時３０分ごろ、神戸市中央区中山手通１丁目付近の路上で女子高校生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０代前半位、茶色上着、マスク）
■実行者の言動や状況
・通行中の女子生徒に声をかけた。
・「どこに行くの？ プレゼント買ってあげるから、一緒に行こう」
■現場付近の施設
・三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、神戸三宮駅［阪急・阪神］、生田神社、北野異人館街
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