（愛知）名古屋市中村区椿町で声かけ　１２月１９日夜

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愛知県警によると、１９日午後７時３０分ごろ、名古屋市中村区椿町で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、がっちり体形、黒色ジャンパー、黒色野球帽、黒色セダン車）

■実行者の言動や状況
・車の中から、女性に声をかけた。
・「お小遣いあげるから、この後どう？」

■現場付近の施設
・名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、名鉄名古屋駅［名鉄］、近鉄名古屋駅［近鉄］、牧野小学校、笹島小学校など