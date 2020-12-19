愛知県警によると、１９日午後７時３０分ごろ、名古屋市中村区椿町で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、がっちり体形、黒色ジャンパー、黒色野球帽、黒色セダン車）
■実行者の言動や状況
・車の中から、女性に声をかけた。
・「お小遣いあげるから、この後どう？」
■現場付近の施設
・名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、名鉄名古屋駅［名鉄］、近鉄名古屋駅［近鉄］、牧野小学校、笹島小学校など
©日本不審者情報センター合同会社
愛知県警によると、１９日午後７時３０分ごろ、名古屋市中村区椿町で女性への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、がっちり体形、黒色ジャンパー、黒色野球帽、黒色セダン車）
■実行者の言動や状況
・車の中から、女性に声をかけた。
・「お小遣いあげるから、この後どう？」
■現場付近の施設
・名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、名鉄名古屋駅［名鉄］、近鉄名古屋駅［近鉄］、牧野小学校、笹島小学校など
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