鹿児島県警によると、２４日午後４時ごろ、鹿児島市桜ケ丘５丁目の公園で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０代、頭髪七三分け、黒色ジャンパー、黒色スラックス、白色自動車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児らに声をかけた。
・「覚えてる？ 何年生？ サンタさんが来るから早く帰れよ」
■現場付近の施設
・桜丘東小学校、鹿児島大学桜ケ丘キャンパス、桜丘養護学校、★桜ケ丘南公園
©日本不審者情報センター合同会社
鹿児島県警によると、２４日午後４時ごろ、鹿児島市桜ケ丘５丁目の公園で女子小学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜４０代、頭髪七三分け、黒色ジャンパー、黒色スラックス、白色自動車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた女児らに声をかけた。
・「覚えてる？ 何年生？ サンタさんが来るから早く帰れよ」
■現場付近の施設
・桜丘東小学校、鹿児島大学桜ケ丘キャンパス、桜丘養護学校、★桜ケ丘南公園
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