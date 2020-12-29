監 督 黒木 純

ヘッドコーチ 堤 忠之

◎印は主将

選 手 年齢 出身校

松村 康平 34 山梨学院大

岩田 勇治 33 福岡工高

佐藤 歩 32 大 東 大

◎木滑 良 29 瓊 浦 高

定方 俊樹 28 東 洋 大

目良 隼人 28 川 棚 高

的野 遼大 28 順 大

井上 大仁 27 山梨学院大

吉田 裕晟 25 専 大

江島 崚太 24 国学院大

山下 一貴 23 駒 大

林田 洋翔 19 瓊 浦 高

オムワンバ 27 山梨学院大

カンディエ 20 キロボン高