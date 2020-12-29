ニューイヤー駅伝　三菱重工のメンバー

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　監　督　　　　黒木　　純
　ヘッドコーチ　堤　　忠之

◎印は主将
　選　手　　　　年齢　　出身校　
　松村　康平　　34　　山梨学院大
　岩田　勇治　　33　　福岡工高
　佐藤　　歩　　32　　大　東　大
◎木滑　　良　　29　　瓊　浦　高
　定方　俊樹　　28　　東　洋　大
　目良　隼人　　28　　川　棚　高
　的野　遼大　　28　　順　　　大
　井上　大仁　　27　　山梨学院大
　吉田　裕晟　　25　　専　　　大
　江島　崚太　　24　　国学院大
　山下　一貴　　23　　駒　　　大
　林田　洋翔　　19　　瓊　浦　高
　オムワンバ　　27　　山梨学院大
　カンディエ　　20　　キロボン高