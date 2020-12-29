監 督 黒木 純
ヘッドコーチ 堤 忠之
◎印は主将
選 手 年齢 出身校
松村 康平 34 山梨学院大
岩田 勇治 33 福岡工高
佐藤 歩 32 大 東 大
◎木滑 良 29 瓊 浦 高
定方 俊樹 28 東 洋 大
目良 隼人 28 川 棚 高
的野 遼大 28 順 大
井上 大仁 27 山梨学院大
吉田 裕晟 25 専 大
江島 崚太 24 国学院大
山下 一貴 23 駒 大
林田 洋翔 19 瓊 浦 高
オムワンバ 27 山梨学院大
カンディエ 20 キロボン高
©株式会社長崎新聞社
監 督 黒木 純
ヘッドコーチ 堤 忠之
◎印は主将
選 手 年齢 出身校
松村 康平 34 山梨学院大
岩田 勇治 33 福岡工高
佐藤 歩 32 大 東 大
◎木滑 良 29 瓊 浦 高
定方 俊樹 28 東 洋 大
目良 隼人 28 川 棚 高
的野 遼大 28 順 大
井上 大仁 27 山梨学院大
吉田 裕晟 25 専 大
江島 崚太 24 国学院大
山下 一貴 23 駒 大
林田 洋翔 19 瓊 浦 高
オムワンバ 27 山梨学院大
カンディエ 20 キロボン高
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