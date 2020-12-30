気象庁によると、30日09:35頃、茨城県北部を震源とするM5.1の地震があり、福島県白河市、茨城県水戸市・日立市・土浦市・石岡市・常陸太田市・笠間市・つくば市・ひたちなか市・常陸大宮市・那珂市・桜川市・鉾田市・小美玉市・城里町・東海村、栃木県益子町・市貝町、千葉県野田市で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：12月30日09:35頃

・震源地 ：茨城県北部(北緯36.4度、東経140.6度)

・震源の深さ：約60km

・地震の規模：M5.1(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・福島県 ：白河市東＊

・茨城県 ：水戸市金町、水戸市千波町＊、水戸市内原町＊、日立市助川小学校＊、土浦市常名、土浦市田中＊、石岡市柿岡、常陸太田市金井町＊、常陸太田市高柿町＊、笠間市石井＊、笠間市笠間＊、つくば市研究学園＊、ひたちなか市南神敷台＊、常陸大宮市北町＊、那珂市瓜連＊、桜川市真壁＊、桜川市羽田＊、鉾田市汲上＊、小美玉市小川＊、小美玉市上玉里＊、城里町小勝＊、東海村東海＊

・栃木県 ：益子町益子、市貝町市塙＊

・千葉県 ：野田市鶴奉＊

【震度3】

・福島県 ：いわき市錦町＊、白河市新白河＊、白河市表郷＊、須賀川市岩瀬支所＊、鏡石町不時沼＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、棚倉町棚倉中居野、矢祭町戸塚＊、矢祭町東舘＊、玉川村小高＊、浅川町浅川＊、古殿町松川新桑原＊

・茨城県 ：水戸市栗崎町＊、日立市十王町友部＊、日立市役所＊、土浦市藤沢＊、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、石岡市石岡＊、結城市中央町＊、龍ケ崎市役所＊、下妻市本城町＊、下妻市鬼怒＊、常総市新石下＊、常総市水海道諏訪町＊、常陸太田市町屋町、常陸太田市町田町＊、常陸太田市大中町＊、高萩市安良川＊、北茨城市磯原町＊、北茨城市中郷町＊、笠間市中央＊、笠間市下郷＊、取手市寺田＊、取手市井野＊、つくば市天王台＊、つくば市小茎＊、ひたちなか市山ノ上町、ひたちなか市東石川＊、茨城鹿嶋市鉢形、茨城鹿嶋市宮中＊、守谷市大柏＊、常陸大宮市中富町、常陸大宮市山方＊、常陸大宮市上小瀬＊、常陸大宮市野口＊、筑西市舟生、筑西市下中山＊、筑西市門井＊、筑西市海老ヶ島＊、坂東市岩井、坂東市馬立＊、坂東市山＊、坂東市役所＊、稲敷市江戸崎甲＊、稲敷市役所＊、稲敷市伊佐津＊、稲敷市結佐＊、かすみがうら市上土田＊、かすみがうら市大和田＊、桜川市岩瀬＊、行方市山田＊、行方市玉造＊、行方市麻生＊、鉾田市鉾田、鉾田市造谷＊、つくばみらい市加藤＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市堅倉＊、茨城町小堤＊、大洗町磯浜町＊、城里町石塚＊、城里町阿波山＊、大子町池田＊、美浦村受領＊、阿見町中央＊、河内町源清田＊、八千代町菅谷＊、五霞町小福田＊、境町旭町＊

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、宇都宮市中里町＊、足利市大正町＊、栃木市藤岡町藤岡＊、佐野市高砂町＊、鹿沼市晃望台＊、日光市鬼怒川温泉大原＊、日光市藤原庁舎＊、小山市神鳥谷＊、真岡市田町＊、真岡市荒町＊、大田原市黒羽田町、大田原市本町＊、栃木さくら市氏家＊、栃木さくら市喜連川＊、那須烏山市中央、那須烏山市大金＊、那須烏山市役所＊、下野市田中＊、茂木町北高岡天矢場＊、茂木町茂木＊、芳賀町祖母井＊、高根沢町石末＊、那須町寺子＊、栃木那珂川町馬頭＊、栃木那珂川町小川＊

・千葉県 ：千葉花見川区花島町＊、野田市東宝珠花＊、成田市名古屋、習志野市鷺沼＊、柏市旭町、柏市柏＊、八千代市大和田新田＊、鎌ケ谷市新鎌ケ谷＊、印西市笠神＊、白井市復＊、香取市役所＊、栄町安食台＊

・群馬県 ：桐生市元宿町＊、伊勢崎市今泉町＊、太田市西本町＊、渋川市赤城町＊、板倉町板倉、千代田町赤岩＊

・埼玉県 ：さいたま見沼区堀崎＊、熊谷市江南＊、東松山市松葉町＊、春日部市粕壁＊、春日部市金崎＊、久喜市下早見、久喜市青葉＊、幸手市東＊、嵐山町杉山＊、宮代町笠原＊

・東京都 ：東京千代田区大手町