1970（昭和45）年1月6日、3階級制覇を目指しファイティング原田（右）がWBCフェザー級王者ファメションに再挑戦したが14回KO負け。この試合を最後に引退した。P・キングピッチからフライ級世界王座を獲得し、「黄金のバンタム」E・ジョフレからも王座を奪った。世界殿堂入りした最初の日本人ボクサー。