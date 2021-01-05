＜あのころ＞F原田3階級制覇ならず

この試合を最後に引退

©一般社団法人共同通信社

トピック

【あのころ】

タグ

新型コロナ特集

新型コロナウイルスの感染に関して重要なニュースと各地の動きを掲載

特集ページを見る

1970（昭和45）年1月6日、3階級制覇を目指しファイティング原田（右）がWBCフェザー級王者ファメションに再挑戦したが14回KO負け。この試合を最後に引退した。P・キングピッチからフライ級世界王座を獲得し、「黄金のバンタム」E・ジョフレからも王座を奪った。世界殿堂入りした最初の日本人ボクサー。