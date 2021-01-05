1970（昭和45）年1月6日、3階級制覇を目指しファイティング原田（右）がWBCフェザー級王者ファメションに再挑戦したが14回KO負け。この試合を最後に引退した。P・キングピッチからフライ級世界王座を獲得し、「黄金のバンタム」E・ジョフレからも王座を奪った。世界殿堂入りした最初の日本人ボクサー。
＜あのころ＞F原田3階級制覇ならず
この試合を最後に引退
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1970（昭和45）年1月6日、3階級制覇を目指しファイティング原田（右）がWBCフェザー級王者ファメションに再挑戦したが14回KO負け。この試合を最後に引退した。P・キングピッチからフライ級世界王座を獲得し、「黄金のバンタム」E・ジョフレからも王座を奪った。世界殿堂入りした最初の日本人ボクサー。
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