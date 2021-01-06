◎県内

◆ながさき漁業伝習所Web漁業就業相談会 1月15、16、18、20、22、26、28、30日に各90分間、ビデオ会議システム「Zoom（ズーム）」で開催。県内での漁業就業に関心がある人が対象。参加無料。申し込みは氏名、電話番号、居住する都道府県、相談希望日時（第3希望まで）、相談内容を記入してメール（t06340＠pref.nagasaki.lg.jp）で。県水産経営課（095.895.2832）

◎県南・県央

◆雲仙市内で行政相談 ▽1月12日午後1時～4時、千々石総合支所▽1月13日午前9時～正午、国見総合支所▽1月13日午後1時～4時、南串山総合支所、小浜総合支所▽1月14日午前9時～正午、雲仙市役所本庁舎、愛野総合支所、瑞穂総合支所。行政相談委員が行政に関する苦情や相談に応じる。秘密厳守。無料。総務省行政相談センターきくみみ長崎（095.849.1100）

◎佐世保近郊

◆えぼし冬まつり 佐世保市烏帽子町のえぼしスポーツの里。入場無料。▽佐世保独楽（こま）回し体験＝1月9～11日午前9時～午後4時▽ビンゴ大会＝1月10日午後1時半。小学生以下が対象。定員は先着240人▽パークゴルフ大会＝1月11日午前9時15分～正午。小学生とその保護者のペアが対象。定員は先着20組。申し込みが必要。参加費は1組420円。えぼしスポーツの里（0956.24.6669）