（福岡）北九州市小倉南区富士見３丁目で声かけ　１月６日午後

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福岡県警によると、６日午後３時ごろ、北九州市小倉南区富士見３丁目で女子学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、ひげ、小太り、紺色ベンチコート、黄色ナップザック、銀縁メガネ、フードかぶる）

■実行者の言動や状況
・通行中の女子学生を呼び止め、声をかけた。
・「ご飯行かん？」

■現場付近の施設
・城野駅［ＪＲ］、城野駅［北九州高速鉄道］、★城野小学校、城南中学校、小倉商業高校など