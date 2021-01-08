新型コロナウイルスの感染拡大に伴う県の特別警戒警報発令を受け、西海、佐世保両市は7日、老人福祉施設や公民館など公共施設の利用を休止すると発表した。県内で開催予定だった一部イベントの延期も決まった。

西海市は七釜鍾乳洞などの観光スポットをはじめ、公民館、入浴施設、体育施設など計115カ所を17日まで休止。杉澤泰彦市長は「これ以上の拡大を食い止めなければ。市民一人一人のご協力が不可欠」とのコメントを発表した。

佐世保市は高齢者や身体障害者の入浴施設「いでゆ荘」など老人福祉施設6カ所を17日まで休館。市主催のイベントも17日まで原則中止、延期する。感染拡大が続く長崎、壱岐両市は既に一部の公共施設の利用を休止している。

一方、東彼3町は10日に開催予定だった消防出初め式を中止。県高校文化連盟は9日に諫早市中央体育館で予定していた県高校総合文化祭「第5回マーチングバンド・バトントワリング部門大会」を3月に延期すると決めた。県内8校13団体が出演する予定だった。