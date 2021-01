FAカップ4・5回戦の組み合わせ抽選会が行われ、マンチェスター・ユナイテッドとリバプールのビッグマッチが実現した。

11日に行われた抽選会で、12回優勝のマンUとリバプールが夢の劇場オールド・トラフォードで激突。FAカップでは2012年1月の4回戦ぶりの同カードとなった。また王者アーセナルはサウサンプトンとシュルーズベリーの勝者と対戦。同カードは、シュルーズベリーにコロナウイルス陽性者が多く確認された影響で延期となっている。マンチェスター・シティは4部相当のリーグ2に所属するチェルトナム・タウンと、3回戦で8部クラブを下したトッテナム・ホットスパーは2部ウィコム・ワンダラーズの敵地に乗り込む。4回戦は22日〜25日にかけて行われ、5回戦は2月第2週に開催予定だ。

4回戦主な対戦カード

マンチェスター・ユナイテッド vs リバプール

チェルトナム・タウン vs マンチェスター・シティ

サウサンプトンとシュルーズベリーの勝者 vs アーセナル

チェルシー vs ルートン・タウン

ウィコム・ワンダラーズ vs トッテナム・ホットスパー