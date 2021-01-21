（京都）京都市西京区大原野上里南ノ町で声かけ　１月１９日夕方

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京都府警によると、１９日午後５時１９分ごろ、京都市西京区大原野上里南ノ町の路上で女子中学生への声かけが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、白髪交じり、白髪交じりひげ、カーキ色上衣、ベージュ色ズボン、紺色ニット帽、赤色マフラー、銀色自転車）

■実行者の言動や状況
・自転車に乗り、通行中の女子生徒らに後ろから近づき、声をかけ、意味不明なことを尋ねた。
・「質問していい？」

■現場付近の施設
・上里小学校