長崎県警によると、２３日午後７時４０分ごろ、佐世保市原分町付近の路上で女子中学生への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、黒色ジャンパー、黒色ズボン、マスク、銀色系リュックサック）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に声をかけ、手を握った。
・「暇？ 寒くなか？ 暖めてやる」
■現場付近の施設
・左石駅［松浦鉄道］、大野小学校、大野中学校、佐世保西高校、長崎労災病院など
©日本不審者情報センター合同会社
長崎県警によると、２３日午後７時４０分ごろ、佐世保市原分町付近の路上で女子中学生への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、黒色ジャンパー、黒色ズボン、マスク、銀色系リュックサック）
■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に声をかけ、手を握った。
・「暇？ 寒くなか？ 暖めてやる」
■現場付近の施設
・左石駅［松浦鉄道］、大野小学校、大野中学校、佐世保西高校、長崎労災病院など
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何？」という方はこちら