（長崎）佐世保市原分町付近で暴行　１月２３日夜

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長崎県警によると、２３日午後７時４０分ごろ、佐世保市原分町付近の路上で女子中学生への暴行が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０～３０歳、黒色ジャンパー、黒色ズボン、マスク、銀色系リュックサック）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女子生徒に声をかけ、手を握った。
・「暇？　寒くなか？　暖めてやる」

■現場付近の施設
・左石駅［松浦鉄道］、大野小学校、大野中学校、佐世保西高校、長崎労災病院など