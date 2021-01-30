兵庫県警によると、３０日午後１時４８分ごろ、神戸市中央区八幡通２丁目で女子中学生へのトイレ盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０歳、大学生）
■実行者の言動や状況
・公衆トイレ内の女子生徒を撮影した。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸市交通局・神戸新交通］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など
■その他
・兵庫県警は同日、この男性を逮捕したと公表した。
©日本不審者情報センター合同会社
兵庫県警によると、３０日午後１時４８分ごろ、神戸市中央区八幡通２丁目で女子中学生へのトイレ盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０歳、大学生）
■実行者の言動や状況
・公衆トイレ内の女子生徒を撮影した。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸市交通局・神戸新交通］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など
■その他
・兵庫県警は同日、この男性を逮捕したと公表した。
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