（兵庫）神戸市中央区八幡通２丁目でトイレ盗撮　１月３０日昼過ぎ［解決］

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兵庫県警によると、３０日午後１時４８分ごろ、神戸市中央区八幡通２丁目で女子中学生へのトイレ盗撮が発生しました。（実行者の特徴：男性、２０歳、大学生）

■実行者の言動や状況
・公衆トイレ内の女子生徒を撮影した。

■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸市交通局・神戸新交通］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、神戸市役所など

■その他
・兵庫県警は同日、この男性を逮捕したと公表した。