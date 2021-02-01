〔地震〕栃木県日光市で震度4、津波の心配なし(2/2)

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気象庁によると、2日03:01頃、栃木県北部を震源とするM4.0の地震があり、栃木県日光市で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：2月2日03:01頃
・震源地　　：栃木県北部(北緯36.6度、東経139.4度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.0(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)
【震度4】
・栃木県　：日光市足尾町通洞＊
【震度3】
・栃木県　：日光市足尾町中才＊