（愛知）名古屋市中村区太閤３丁目で食品譲渡　２月１１日夕方

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愛知県警によると、１１日午後５時３０分ごろ、名古屋市中村区太閤３丁目で児童への食品譲渡が発生しました。（実行者の特徴：高齢女性、白髪交じり長め、灰色系の服）

■実行者の言動や状況
・児童の乗っていた自転車の前カゴに、弁当を入れた。

■現場付近の施設
・名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、名鉄名古屋駅［名鉄］、近鉄名古屋駅［近鉄］、ささしまライブ駅［名古屋臨海高速鉄道］、米野駅［近鉄］など