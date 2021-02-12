（愛知）名古屋市中村区太閤２丁目で下半身露出　２月１１日深夜

©日本不審者情報センター合同会社

トピック

愛知県不審者情報

タグ

愛知県警によると、１１日午後１０時３０分ごろ、名古屋市中村区太閤２丁目で女性への下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：男性、３０～４０歳、灰色スウェット、黄色系ニット帽）

■実行者の言動や状況
・帰宅途中の女性に声をかけ、下半身を見せた。
・「ねぇねぇ見て」

■現場付近の施設
・名古屋駅［ＪＲ・名古屋臨海高速鉄道・名古屋市交通局］、名鉄名古屋駅［名鉄］、近鉄名古屋駅［近鉄］、ささしまライブ駅［名古屋臨海高速鉄道］、米野駅［近鉄］など